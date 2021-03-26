В «Вест Хэме» отреагировали на слухи об интересе «МЮ» к Томашу Соучеку

Тренер «Вест Хэма» Стюарт Пирс прокомментировал слухи об интересе «Манчестер Юнайтед» к полузащитнику «молотобойцев» Томашу Соучеку.

«Он счастлив здесь и никуда не уходит. Это точно. Он великолепен здесь. Его приобрели в январе прошлого года, и с тех пор он выступает блестяще. У Томаша прекрасное отношение к работе, он трудится даже в свои выходные. Работать с ним — истинное удовольствие. Это футболист высшего качества. Он и Владимир Цоуфал, два чешских парня, просто великолепны. Соучек прекрасно действует и в своей штрафной, и у ворот соперника», — приводит слова Пирса talkSPORT.

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Вест Хэм» занимает пятое место (49 очков), «Манчестер Юнайтед» — второе (57).

Видеообзор матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал»