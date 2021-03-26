Гари Невилл: всё ещё считаю «Манчестер Юнайтед» второй по силе командой страны

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл предположил, что команде Уле-Гуннара Сульшера по силам сохранить за собой вторую строчку в турнирной таблице АПЛ.

«Я всё ещё считаю «Манчестер Юнайтед» второй по силе командой страны. Их второе место может оказаться под угрозой, но я чувствую, что у «МЮ» всего хватает, чтобы финишировать на этой строчке.

Если они закончат чемпионат ниже, это станет настоящим разочарованием. Но сейчас их положение таково, что они могут сократить отставание от «Манчестер Сити». Итоговый отрыв действительно важен, ведь в конце сезона идут разговоры: «О, вы отстали на 16 очков, на 26 очков». Нужно постараться проиграть меньше 10 очков», — цитирует Невилла Sky Sports.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед»