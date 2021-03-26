Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Пресс-конференция со Станиславом Черчесовым
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Златан Ибрагимович: это словно был мой первый матч за сборную. Очень много адреналина

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
Все турниры
  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Златан Ибрагимович: это словно был мой первый матч за сборную. Очень много адреналина
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович поделился эмоциями после первого за долгое время матча в составе национальной команды.

Накануне, 25 марта, шведы на своём поле одолели Грузию в 1-м туре квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 со счётом 1:0. Златан поучаствовал в единственном голе, отдав результативную передачу. Для 39-летнего форварда это был первый матч за сборную Швеции с 2016 года, когда он принял решение завершить международную карьеру и сосредоточиться на клубном футболе.

«Ощущения хорошие. Это словно был мой первый матч за сборную. Очень много адреналина. Думаю, я мог сделать гораздо больше, но мы победили, и это самое важное», — цитирует Ибрагимовича BBC со ссылкой на Sverige Radio.

Ибрагимович провозгласил себя новым королём Швеции
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по футболу 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021