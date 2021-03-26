Златан Ибрагимович: это словно был мой первый матч за сборную. Очень много адреналина

Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович поделился эмоциями после первого за долгое время матча в составе национальной команды.



Накануне, 25 марта, шведы на своём поле одолели Грузию в 1-м туре квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 со счётом 1:0. Златан поучаствовал в единственном голе, отдав результативную передачу. Для 39-летнего форварда это был первый матч за сборную Швеции с 2016 года, когда он принял решение завершить международную карьеру и сосредоточиться на клубном футболе.



«Ощущения хорошие. Это словно был мой первый матч за сборную. Очень много адреналина. Думаю, я мог сделать гораздо больше, но мы победили, и это самое важное», — цитирует Ибрагимовича BBC со ссылкой на Sverige Radio.

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