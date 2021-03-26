Ибрагимович провозгласил себя новым королём Швеции

39-летний шведский нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович в «Инстаграме» провозгласил себя новым королём своей страны после завершения матча 1-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 сборная Швеции принимала национальную команду Грузии.
Напомним, что встреча завершилась победой шведов со счётом 1:0, а Ибрагимович отдал голевую передачу в первой же игре после возвращения на международную арену, сыграв впервые с 2016 года.
«Карл XVII Густав», — именно с такой подписью Златан опубликовал пост в социальной сети «Инстаграм».
Отметим, что действующий король Швеции Карл XVI Густав вступил на трон в 1973 году и занимает почётную должность до сих пор.
Сборные Швеции и Грузии выступают в группе B отборочного турнира ЧМ-2022. Помимо них в группе B играют Испания, Греция и Косово. Испанцы в параллельном матче принимали Грецию – 1:1. 28 марта шведы в костях сыграют с Косово, грузинцы – с испанцами.
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