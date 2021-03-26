Слуцкий: если бы работал в Англии, не встал бы на колено. Каждая жизнь имеет значение

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий назвал тройку лучших арбитров мира и высказался по поводу акции Black Lives Matter.

«Три самых сильных судьи прямо сейчас? Гёзюбююк — номер один (смеётся). Кёйперс — номер два. Карасёва третьим назовём — на колено не встал сейчас (смеётся).

Если бы я сейчас работал в Англии, на колено бы не встал. Ну, потому что каждая жизнь имеет значение. Я вообще не понимаю всего этого. По мне, вот эта ситуация никак не была связана с темнокожим человеком, это просто были неадекватные действия полицейского, он не вкладывал в свои действия мотив того, по отношению к кому они направлены. Поэтому каждая жизнь имеет значение — и чёрная, и белая, любая», – сказал Слуцкий в ролике на ютуб-канале «Коммент.Шоу».