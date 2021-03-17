Российская бригада арбитров не встала на колено перед матчем Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» принимает на своём поле мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встречу обслуживает российская бригада арбитров, которую возглавил Сергей Карасёв. Помогают ему ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин.
Российские судьи не встали на колено перед матчем в поддержку движения Black Lives Matter. При этом все футболисты, находящиеся на поле перед стартовым свистком, встали на одно колено.
Напомним, движение Black Lives Matter выражает протест против полицейского произвола в отношении темнокожих. Толчком к появлению данного лозунга стало убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими США в мае 2020 года. Один из правоохранителей при задержании наступил коленом на горло Флойда и не реагировал на просьбы Джорджа убрать колено. Как итог, задержанный скончался от недостатка кислорода. Это послужило поводом для массовых беспорядков и протестов темнокожего населения планеты.
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