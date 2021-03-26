Леон Горецка: такой акцией мы можем показать пример ценностей, которые мы хотим отстаивать

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Леон Горецка прокомментировал решение команды выйти на матч с Исландией в футболках, посвящённых акции против нарушений прав человека.

«Скоро чемпионат мира – 2022, и эту тему будут обсуждать. Мы хотели показать, что не игнорируем это. Мы сами нанесли на футболки буквы. Такой акцией мы можем показать пример тех ценностей, которые мы хотим отстаивать. Это было ясно», – цитирует Горецку RTL.

Напомним, что сборная Германии повторила аналогичную акцию футболистов Норвегии, которые в среду надели футболки с надписью «Права человека на поле и за его пределами» в поддержку рабочих-мигрантов, строящих объекты чемпионата мира по футболу в Катаре.

Немецкая сборная обыграла исландцев со счётом 3:0. Во втором туре отборочного этапа чемпионата мира – 2022 подопечные Лёва встретятся с Румынией 28 марта. Вместе с Германией, Румынией и Исландией в группе J выступают сборные Армении, Северной Македонии и Лихтенштейна.