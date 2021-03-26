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«Ювентус» готов пожертвовать двумя игроками ради возвращения Погба

«Ювентус» готов пожертвовать двумя игроками ради возвращения Погба
Футбол / Италия 0

Туринский «Ювентус» по-прежнему хочет вернуть в свой состав полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Как информирует Calciomercato, ради подписания 28-летнего француза «Ювентус» планирует расстаться с полузащитниками Адриеном Рабьо и Аароном Рэмси. Это освободит в составе «старой синьоры» место для Погба и позволит туринцам аккумулировать финансы на дорогостоящее приобретение.

На подписание Рабьо претендуют «Манчестер Сити» и «Барселона». В услугах Рэмси заинтересованы «Вест Хэм Юнайтед» и «Кристал Пэлас».

Действующий контракт Поля Погба с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2022 года.

В сезоне-2020/2021 француз принял участие в 30 матчах, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость француза в € 60 млн.

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