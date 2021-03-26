«Арсенал» и «Вест Хэм» нацелились на лидера загребского «Динамо» Оршича

Нападающий загребского «Динамо» Мислав Оршич может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 28-летнего хорвата заинтересованы два лондонских клуба — «Арсенал» и «Вест Хэм Юнайтед», сообщает Football Insider.

Представители «Вест Хэма» уже связались с «Динамо» для обсуждения потенциального трансфера Оршича ближайшим летом. «Арсенал» также контактировал с руководством загребского клуба. Transfermarkt оценивает стоимость Мислава в € 7,5 млн.

В нынешнем сезоне он провёл за «Динамо» 36 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 8 результативных передач. Недавно Загреб выбил лондонский «Тоттенхэм Хотспур» из Лиги Европы на стадии 1/8 финала благодаря хет-трику Оршича в ответном матче.