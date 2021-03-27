Пауло Дибала не намерен покидать «Ювентус» летом

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может отказаться покинуть туринскую команду летом, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, это произойдёт, если «Ювентус» не предложит 27-летнему аргентинскому футболисту новый контракт на устраивающих игрока условиях. Напомним, действующее соглашение Дибалы с туринцами рассчитано до лета 2022 года. Прошлым летом «Ювентус» предложил нападающему контракт с зарплатой € 10 млн, однако он отклонил предложение. Ранее появилась информация, что итальянский клуб решил продать Дибалу в летнее трансферное окно.
Дибала защищает цвета «Ювентуса» с 2015 года, а ранее выступал за «Палермо» и на родине, в Аргентине. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 11 матчах итальянской Серии А (в восьми выходил в стартовом составе), в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.
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