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Пауло Дибала не намерен покидать «Ювентус» летом

Пауло Дибала не намерен покидать «Ювентус» летом
Футбол / Италия 0
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может отказаться покинуть туринскую команду летом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, это произойдёт, если «Ювентус» не предложит 27-летнему аргентинскому футболисту новый контракт на устраивающих игрока условиях. Напомним, действующее соглашение Дибалы с туринцами рассчитано до лета 2022 года. Прошлым летом «Ювентус» предложил нападающему контракт с зарплатой € 10 млн, однако он отклонил предложение. Ранее появилась информация, что итальянский клуб решил продать Дибалу в летнее трансферное окно.

Дибала защищает цвета «Ювентуса» с 2015 года, а ранее выступал за «Палермо» и на родине, в Аргентине. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 11 матчах итальянской Серии А (в восьми выходил в стартовом составе), в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

«Ювентус» решил продать Пауло Дибалу
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