Шаронов — о Кварацхелии: задача Хвичи — раскрыть свой потенциал максимально

Бывший наставник «Рубина» Роман Шаронов прокомментировал будущее полузащитника клуба Хвичи Кварацхелии.
«Скажу так: для него на данный момент очень важно играть и улучшать себя как игрока. Тенденция мирового футбола подтверждает, что сейчас требования ко всем игрокам — умение атаковать и обороняться. Для него главное сейчас — играть. И это у него есть в «Рубине». Если мы говорим о топ-уровне, то у Кварацхелии есть потенциал, но этот потенциал надо раскрыть. И для того, чтобы его раскрыть, должно сложиться много факторов. Ведь, кроме потенциала, у каждого есть потолок. Нет такого игрока, для которого не существует потолка, но у каждого своя высота. Когда-то у всех наступает время, когда ты не можешь играть лучше. У Хвичи задача — раскрыть свой потенциал максимально», — цитирует Шаронова «Реальное время».
Кварацхелия защищает цвета «Рубина» с 2019 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, забил три гола и отдал восемь результативных передач.
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