Павлюченко: матч со Словенией в 2009-м воспринимали как проходной, летели, как победители

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал о подготовке к ответному матчу отборочного цикла к ЧМ-2010 со Словенией (0:1), который состоялся в 2009 году.
«Первый матч я особенно не помню: два гола Билялетдинова, заполненные «Лужники», без каких-то особенных моментов. Зато помню, что в Марибор мы летели, как победители: были готовы, что игра нам дастся легко. После Евро-2008 нас же действительно стали бояться, мы высоко себя оценивали и думали, что должны находиться как минимум в пятёрке лучших сборных Европы: с Германией, Францией, Италией. И матч со Словенией воспринимали как проходной.
Но как мы его начали – так и закончили. Хотя готовились и настраивались как обычно, Гус тоже работал в привычном темпе. День шёл по привычному сценарию: сначала самолёт, потом предыгровая тренировка», — написал Павлюченко в своей колонке для «Чемпионата».
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