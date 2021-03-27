Ломовицкий извинился перед Фернандесом за эпизод, произошедший в матче «Арсенал» — ЦСКА

Полузащитник тульского «Арсенала» Александр Ломовицкий сообщил, что извинился перед защитником ЦСКА Марио Фернандесом за эпизод, произошедший в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги.



Напомним, на 21-й минуте встречи Ломовицкий нарушил правила на Фернандесе, наступив на голову бразильского футболиста. Игрок армейцев покинул поле на носилках. Вместо него вышел защитник Георгий Щенников. Позже стало известно, что Фернандес получил ушиб и ссадины мягких тканей головы и лица. Встреча завершилась победой «Арсенала» со счётом 2:1.



«С Марио уже пообщались, у него всё хорошо, насколько я знаю. Я написал ему, извинился. Там всё случайно вышло. Но когда после игры мне сказали, что я ему что-то сломал, стал интересоваться его здоровьем. Пожелал ему, чтобы поскорее поправился», — приводит слова Ломовицкого «Р-Спорт».

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