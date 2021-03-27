Гасперини поделился мнением о назначении Пирло на пост главного тренера «Ювентуса»

Итальянский тренер Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о назначении Андреа Пирло на пост главного тренера «Ювентуса».
«Я подумал, что клуб, должно быть, невероятно верит в бывшего игрока и такого человека, как Пирло. Возможно, они думают, что он может стать отличным тренером. Знание клуба и вида спорта помогает, но тренерская работа — это совершенно другая работа, сначала нужно учиться и набираться опыта. Но вы можете чему-то научиться, в том числе как тренер «Ювентуса».
Я прошел очень много этапов, начиная с молодёжных команд, и думаю, что улучшал меня как тренера каждый опыт. Я всегда экспериментировал со своими тактическими решениями. Помню матч «Дженоа» – «Ювентус» с Николасом Бурдиссо и Себастьеном Де Майо в защите. Мы показали фантастическую игру и с этого момента начали поднимать планку», – цитирует Гасперини Football Italia.
После 27 туров Серии А «Ювентус» с 55 очками занимает 3-е место. 3 апреля подопечные Пирло встретятся в дерби с «Торино».
- 27 марта 2021
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