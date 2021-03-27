Сборная Турции в гостях разгромила Норвегию, Туфан оформил дубль

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Турции разгромила сборную Норвегии. Встреча проходила на стадионе «Ла-Росаледа» в Малаге и завершилась со счётом 3:0.

На 4-й минуте счёт открыл полузащитник турецкой команды Озан Туфан. На 28-й минуте преимущество турков увеличил защитник Чаглар Сёюнджю, ему ассистировал полузащитник Юсуф Язиджи. На 59-й минуте Туфан оформил дубль, голевая передача на счету Хакана Чалханоглу. На 80-й минуте полузащитник норвежцев Кристиан Торстведт получил красную карточку.

Сборная Турции в двух матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года набрала 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы G. Сборная Норвегии (3) находится на четвёртом месте.