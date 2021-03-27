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Сборная Турции в гостях разгромила Норвегию, Туфан оформил дубль

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Сборная Турции в гостях разгромила Норвегию, Туфан оформил дубль
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Турции разгромила сборную Норвегии. Встреча проходила на стадионе «Ла-Росаледа» в Малаге и завершилась со счётом 3:0.

На 4-й минуте счёт открыл полузащитник турецкой команды Озан Туфан. На 28-й минуте преимущество турков увеличил защитник Чаглар Сёюнджю, ему ассистировал полузащитник Юсуф Язиджи. На 59-й минуте Туфан оформил дубль, голевая передача на счету Хакана Чалханоглу. На 80-й минуте полузащитник норвежцев Кристиан Торстведт получил красную карточку.

Сборная Турции в двух матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года набрала 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы G. Сборная Норвегии (3) находится на четвёртом месте.

ЧМ-2022 - Европа. Группа G. 2-й тур
27 марта 2021, суббота. 20:00 МСК
Норвегия
Окончен
0 : 3
Турция
0:1 Туфан – 4'   0:2 Сёюнджю – 28'   0:3 Туфан – 59'
Удаления: Торстведт – 80' / нет
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