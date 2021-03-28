Дзюба был лидером, Миранчук скалился, публику развлекали балерины. Фото победы России

27 марта в Сочи на стадионе «Фишт» в матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России переиграла сборную Словении. Встреча завершилась со счётом 2:1.



На 26-й минуте Артём Дзюба открыл счёт. Навес Александра Головина с левого фланга был заблокирован, но мяч удачно взмыл в воздух, прилетев на голову Дзюбы. Артём сделал скидку на Далера Кузяева, тот, стоя спиной к воротам, уже низом покатил мяч обратно на Дзюбу, и тот технично пробил в левый нижний угол ворот, под штангу.



На 35-й минуте Головин рядом с линией штрафной получил мяч от Кузяева и пробил, попав в перекладину после небольшого рикошета. На подборе в центре штрафной оказался Дзюба, который обработал мяч, пробросил его себе на ход, уйдя от Михи Мевли, и снова пробил в левый нижний угол. Спустя минуту полузащитник сборной Словении Йосип Иличич забил гол. На 36-й минуте Иличич получил мяч от Михи Зайца и здорово пробил с дальней дистанции, уложив мяч в правый нижний угол ворот.



Россия набрала 6 очков и возглавила турнирную таблицу группы H отбора ЧМ-2022. Словения (3) — на втором месте.



Следующий матч сборной России также предстоит провести в квалификации чемпионата мира — 2022 со Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск). Ранее российская команда обыграла Мальту (3:1).

Лучшие кадры с матча Россия – Словения — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.