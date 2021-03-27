Защитник немецкой «Ганзы» Нижегородов проходит просмотр в ЦСКА

Защитник «Ганзы» Константин Нижегородов, выступающей в третьем по силе дивизионе чемпионата Германии, проходит просмотр в московском ЦСКА, сообщает пресс-служба красно-синих.

«Основа провела спарринг с молодёжной командой. За основной состав всю игру провел центральный защитник Константин Нижегородов, который находится у нас на просмотре», — говорится в сообщении.

18-летний Нижегородов — воспитанник одесского «Чернорморца». Футболист также выступал в молодёжном составе «Шальке». Нижегородов перешёл из «Ганзы» в «Шальке» летом 2019 года. Константин провёл за команду «Ганзы» U19 два матча, забил один гол. Константин является сыном бывшего футболиста сборной России и «Локомотива» Геннадия Нижегородова.