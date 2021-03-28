Чехия и Бельгия поделили очки в матче отборочного этапа ЧМ-2022
В матче второго тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 сборная Чехии принимала команду Бельгии. Встреча проходила на стадионе «Эден» в Праге и завершилась вничью – 1:1.
Оба гола команды забили во втором тайме: на 50-й минуте Лукаш Провод с передачи Якуба Янкто вывел чехов вперёд, на 60-й Кевин Де Брёне ассистировал Ромелу Лукаку, который сравнял счёт в матче.
Напомним, что в прошлом туре отборочного этапа чемпионата мира – 2022 сборная Чехия обыграла команду Эстонии со счётом 6:2, а Бельгия победила Уэльс (3:1). 30 марта обе команды сыграют в третьем туре: Чехия в гостях встретится с Уэльсом, Бельгия примет Беларусь.
В группе E выступают сборные Чехии, Бельгии, Беларуси, Уэльса и Эстонии.
Рекомендуем вам
- 28 марта 2021
-
01:01
-
00:48
-
00:40
-
00:38
-
00:38
-
00:37
-
00:32
-
00:11
- 27 марта 2021
-
23:58
-
23:43
-
23:38
-
23:27
-
23:19
-
22:55
-
22:49
-
22:39
-
22:21
-
22:12
-
22:10
-
22:05
-
21:54
-
21:53
-
21:52
-
21:50
-
21:21
-
21:19
-
21:04
-
20:48
-
20:23
-
20:12
-
20:06
-
20:03
-
19:58
-
19:55
-
19:53
Партнерский контент
Рекомендуем вам