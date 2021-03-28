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Чехия и Бельгия поделили очки в матче отборочного этапа ЧМ-2022

Чехия и Бельгия поделили очки в матче отборочного этапа ЧМ-2022
Футбол / Прочие турниры 0

В матче второго тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 сборная Чехии принимала команду Бельгии. Встреча проходила на стадионе «Эден» в Праге и завершилась вничью – 1:1.

Оба гола команды забили во втором тайме: на 50-й минуте Лукаш Провод с передачи Якуба Янкто вывел чехов вперёд, на 60-й Кевин Де Брёне ассистировал Ромелу Лукаку, который сравнял счёт в матче.

Напомним, что в прошлом туре отборочного этапа чемпионата мира – 2022 сборная Чехия обыграла команду Эстонии со счётом 6:2, а Бельгия победила Уэльс (3:1). 30 марта обе команды сыграют в третьем туре: Чехия в гостях встретится с Уэльсом, Бельгия примет Беларусь.

В группе E выступают сборные Чехии, Бельгии, Беларуси, Уэльса и Эстонии.

ЧМ-2022 - Европа. Группа E. 2-й тур
27 марта 2021, суббота. 22:45 МСК
Чехия
Окончен
1 : 1
Бельгия
1:0 Провод – 50'   1:1 Лукаку – 60'
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