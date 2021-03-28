Хенрик Ларссон: одна из моих обязанностей в «Барселоне» – разговаривать с нападающими

Ассистент главного тренера «Барселоны» Хенрик Ларссон рассказал о своей роли в команде.
«Быть тренером – это совсем другое, не то, что быть игроком. Очень рад, что могу взглянуть на клуб с другой точки зрения. Для меня большая честь и удовольствие вернуться в этот великий клуб. Рад, что Куман пригласил меня в свой тренерский штаб. Это прекрасная возможность для моего развития как тренера. Я по-прежнему сохраняю менталитет нападающих, потому что очень важно разговаривать с атакующими игроками в команде. На меня очень повлияла манера игры «Барселоны», и это одна из причин, почему я понимаю игру как тренер.
Одна из моих обязанностей – разговаривать с нападающими, но не только на поле. Я также провожу индивидуальные беседы с ними и показываю им видеозаписи матчей, в которых они принимали участие. Мне нравится участвовать в тренировках и видеть качество, которое есть у игроков.
Мы играем хорошо в определённое время в определённых играх. С приходом нового тренера вполне нормально, что игрокам нужно время, чтобы понять, чего он хочет. Однако это правда, что в последнее время мы играем в хороший футбол. Мы хорошо играли не только против «Реала Сосьедад». С каждым разом играем всё лучше. Игрокам нравится наш образ действий и наша философия. Победы – это вопрос времени. Все игроки и тренеры хотят побеждать», – приводит слова Ларссона официальный сайт «Барселоны».
В текущем сезоне испанской Примеры «Барселона» с 62 очками занимает второе место и отстаёт от лидирующего мадридского «Атлетико» на четыре очка.
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