«Интер» нацелился на форварда «Ааталанты» Мурьеля

Колумбийский нападающий Луис Мурьель может перейти из «Аталанты» в «Интер».

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио и генеральный директор Беппе Маротта считают колумбийского форварда приоритетной целью на трансферном рынке. Также футболист привлекает главного тренера команды Антонио Конте. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, подписать Мурьеля можно будет за € 25-30 млн. Контракт игрока с «Аталантой» рассчитан до лета 2023 года. Футболист выступает за клуб из Бергамо с 2019 года.

В нынешнем сезоне 29-летний Мурьель забил 16 голов за 26 игр в Серии А. Ранее нападающий выступал за «Фиорентину», «Севилью», «Сампдорию», «Лечче», «Гранаду», «Удинезе» и «Депортиво Кали».