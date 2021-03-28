Жемалетдинов: надеялся, что Черчесов даст шанс. Рад, что сыграл в двух матчах

Полузащитник сборной России Рифат Жемалетдинов поделился эмоциями после победы над Словенией (2:1) в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2022.

«До сборов надеялся, что Станислав Саламович даст шанс. Очень рад, что сыграл и с Мальтой, и со Словенией. Очень старался, а перед игрой переживал, что нормально для игр за сборную. Очень рад, что наша команда выиграла», – сказал Жемалетдинов.

В матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России переиграла сборную Словении. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 2:1. Сборная России с 6 очками лидирует в турнирной таблице группы H.

30 марта национальная команда сыграет против Словакии на выезде.