Бакайоко готов остаться в Наполи по окончании аренды

Агент полузащитника Тьемуэ Бакайоко, выступающего за «Наполи» на правах аренды, но принадлежащего «Челси», рассказал, что футболист готов к продлению аренды в итальянском клубе, сообщает издание Goal.com.



Французский полузащитник перешёл в «Челси» из «Монако» в 2017 году, два следующих сезона он был в аренде в «Милане» и «Монако», а в октябре 2020-го его арендовал «Наполи».

В текущем сезоне итальянской Серии А Бакайоко провёл 23 матча и отметился одним голом. После 27 матчей «Наполи» с 53 очками занимает пятое место, но отстаёт от идущей строчки выше «Аталанты» на два очка. Правда неаполитанцы сыграли на одну игру меньше.

В следующем матче «Наполи» дома встретится с «Кротоне» 3 апреля. Начало матча в 16:00 мск.