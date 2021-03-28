Бакайоко готов остаться в Наполи по окончании аренды
Агент полузащитника Тьемуэ Бакайоко, выступающего за «Наполи» на правах аренды, но принадлежащего «Челси», рассказал, что футболист готов к продлению аренды в итальянском клубе, сообщает издание Goal.com.
Французский полузащитник перешёл в «Челси» из «Монако» в 2017 году, два следующих сезона он был в аренде в «Милане» и «Монако», а в октябре 2020-го его арендовал «Наполи».
В текущем сезоне итальянской Серии А Бакайоко провёл 23 матча и отметился одним голом. После 27 матчей «Наполи» с 53 очками занимает пятое место, но отстаёт от идущей строчки выше «Аталанты» на два очка. Правда неаполитанцы сыграли на одну игру меньше.
В следующем матче «Наполи» дома встретится с «Кротоне» 3 апреля. Начало матча в 16:00 мск.
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