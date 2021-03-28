Бадштубер: Юпамекано не может быть лидером «Баварии»
Бывший защитник «Баварии» Хольгер Бадштубер, выступающий за «Штутгарт», поделился мнением об игроке «РБ Лейпциг» Деотшанкюле Юпамекано, который летом станет игроком мюнхенского клуба.
«Такой молодой игрок приходит в „Баварию“, но не может быть лидером. Я его не слышу. Ты не можешь быть лидером команды, если ты так спокоен. Нужно направлять партнёров, давать инструкции. Я вижу на позиции лидера Лукаса Эрнандеса», — приводит слова Бадштубера Bild.
Напомним, в феврале текущего года мюнхенская «Бавария» объявила о заключении контракта с Юпамекано. Соглашение рассчитано до 2026 года. Футболист начнёт выступать за чемпиона Германии с 1 июля 2021 года. Сообщалось, что «Бавария» заплатит «РБ Лейпциг» € 42 млн.
«Бавария» объявила о подписании Юпамекано
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