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Бадштубер: Юпамекано не может быть лидером «Баварии»

Бадштубер: Юпамекано не может быть лидером «Баварии»
Футбол / Германия 0

Бывший защитник «Баварии» Хольгер Бадштубер, выступающий за «Штутгарт», поделился мнением об игроке «РБ Лейпциг» Деотшанкюле Юпамекано, который летом станет игроком мюнхенского клуба.

«Такой молодой игрок приходит в „Баварию“, но не может быть лидером. Я его не слышу. Ты не можешь быть лидером команды, если ты так спокоен. Нужно направлять партнёров, давать инструкции. Я вижу на позиции лидера Лукаса Эрнандеса», — приводит слова Бадштубера Bild.

Напомним, в феврале текущего года мюнхенская «Бавария» объявила о заключении контракта с Юпамекано. Соглашение рассчитано до 2026 года. Футболист начнёт выступать за чемпиона Германии с 1 июля 2021 года. Сообщалось, что «Бавария» заплатит «РБ Лейпциг» € 42 млн.

«Бавария» объявила о подписании Юпамекано
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