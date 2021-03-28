«Милан» получит 100 миллионов евро на трансферы
Итальянский «Милан» получит 100 миллионов евро на трансферы, сообщает Football Italia ссылаясь на La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, в январе миланский клуб сэкономил выдеденные средства, несмотря на то, что у него был бюджет на покупку новых игроков. Также итальянцы увеличат свой трансферный бюджет благодаря выходу в Лигу чемпионов, а также за счёт продажи некоторых футболистов и экономии денег на зарплате.
Ранее сообщалось, что главной трансферной целью «Милана» на ближайшее трансферное окно является приобретения Фикайо Томори из «Челси». Также, миланский клуб проявлял интерес к хорватскому полузащитнику ЦСКА Николе Влашичу.
В текущем сезоне итальянской Серии А «россонери» с 59 очками занимает второе место в таблице.
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