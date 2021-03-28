«Оренбург» дома разгромил «Велес», Фамейе оформил дубль

В матче 33-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» принимал «Велес». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



На 16-й минуте счёт открыл нападающий Джоэль Фамейе, а уже на 28-й футболист оформил дубль и увеличил преимущество хозяев. Во втором тайме отличился другой форвард хозяев – Дмитрий Воробьёв, забивший на 53-й минуте.



«Оренбург» набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021. Московский «Велес» (54) — на седьмом м месте. Лидером соревнований являются самарские «Крылья Советов» (73).



В следующем туре «Оренбург» 3 апреля в гостях встретится с «СКА-Хабаровск», «Велес» в тот же день примет «Енисей».