Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Оренбург» дома разгромил «Велес», Фамейе оформил дубль

«Оренбург» дома разгромил «Велес», Фамейе оформил дубль
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 33-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» принимал «Велес». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На 16-й минуте счёт открыл нападающий Джоэль Фамейе, а уже на 28-й футболист оформил дубль и увеличил преимущество хозяев. Во втором тайме отличился другой форвард хозяев – Дмитрий Воробьёв, забивший на 53-й минуте.

«Оренбург» набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021. Московский «Велес» (54) — на седьмом м месте. Лидером соревнований являются самарские «Крылья Советов» (73).

В следующем туре «Оренбург» 3 апреля в гостях встретится с «СКА-Хабаровск», «Велес» в тот же день примет «Енисей».

ФНЛ - Первый дивизион. 33-й тур
28 марта 2021, воскресенье. 13:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
3 : 0
Велес
Москва
1:0 Фамейе – 16'   2:0 Фамейе – 28'   3:0 Воробьёв – 53'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021