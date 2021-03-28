«Оренбург» дома разгромил «Велес», Фамейе оформил дубль
В матче 33-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» принимал «Велес». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
На 16-й минуте счёт открыл нападающий Джоэль Фамейе, а уже на 28-й футболист оформил дубль и увеличил преимущество хозяев. Во втором тайме отличился другой форвард хозяев – Дмитрий Воробьёв, забивший на 53-й минуте.
«Оренбург» набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021. Московский «Велес» (54) — на седьмом м месте. Лидером соревнований являются самарские «Крылья Советов» (73).
В следующем туре «Оренбург» 3 апреля в гостях встретится с «СКА-Хабаровск», «Велес» в тот же день примет «Енисей».
Рекомендуем вам
- 28 марта 2021
-
15:13
-
14:53
-
14:53
-
14:36
-
14:32
-
14:17
-
14:14
-
14:03
-
13:59
-
13:34
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:41
-
12:41
-
12:37
-
12:10
-
11:54
-
11:40
-
11:22
-
11:10
-
10:57
-
10:48
-
10:35
-
10:32
-
10:24
-
10:18
-
10:16
-
10:04
-
09:59
-
09:49
-
09:45
-
09:34
-
09:31
-
09:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам