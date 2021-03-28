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Мостовой — о матче молодёжки СССР в ФРГ: приехали на 1/4 финала и сразу побежали в магазин

Мостовой — о матче молодёжки СССР в ФРГ: приехали на 1/4 финала и сразу побежали в магазин
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой вспомнил выезд в Германию на четвертьфинальный матч молодёжного Евро-1990.

«Когда приехали в Германию на игру 1/4 финала, то просто сметали всё из магазинов. Мы всегда ждали жеребьёвки с нетерпением, чтобы нам не попалась какая-то восточная страна, не ГДР какая-нибудь. Как только прилетели, сразу бежали в магазины, чтобы хоть что-то купить. Брали у кого на что хватало денег: джинсы, майки, кроссовки, подарки родственникам. Были мысли: «Разве законно так жить?» А потом прилетаешь в «Шереметьево»: ни света, ни дороги, ничего. Если сумку не украдут, уже хорошо. Все знали, что спортсмены летят, вытаскивали у нас вещи часто», – сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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