Мостовой — о матче молодёжки СССР в ФРГ: приехали на 1/4 финала и сразу побежали в магазин

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой вспомнил выезд в Германию на четвертьфинальный матч молодёжного Евро-1990.
«Когда приехали в Германию на игру 1/4 финала, то просто сметали всё из магазинов. Мы всегда ждали жеребьёвки с нетерпением, чтобы нам не попалась какая-то восточная страна, не ГДР какая-нибудь. Как только прилетели, сразу бежали в магазины, чтобы хоть что-то купить. Брали у кого на что хватало денег: джинсы, майки, кроссовки, подарки родственникам. Были мысли: «Разве законно так жить?» А потом прилетаешь в «Шереметьево»: ни света, ни дороги, ничего. Если сумку не украдут, уже хорошо. Все знали, что спортсмены летят, вытаскивали у нас вещи часто», – сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 28 марта 2021
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