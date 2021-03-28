Гришин дал совет российской молодёжке перед игрой с Францией

Тренер «Казанки» Александр Гришин поделился ожиданиями от матча молодёжной сборной России со сборной Франции.

«Стартовую игру с Исландией мы провели удачно: показали неплохой и качественный футбол, забили хорошие голы… Но Франция — это совсем другой уровень, там играет тот же Камавинга и другие талантливые футболисты. Уровень соперника будет намного выше, чем в первом матче. Конечно, будет трудновато, но наши ребята должны удачно сыграть.



Ни в коем случае нельзя закрываться и играть от обороны. Нужно действовать с позиции силы, не давать им развивать свои атаки, прессинговать их. Если мы отдадим мяч, то их быстрые и техничные футболисты воспользуются этим. Знаю это не понаслышке, ведь мы с молодёжкой ЦСКА играли с «Монако», «Манчестер Юнайтед», «Баварией». Эти команды любят, когда им отдают владение — они чувствуют себя вполне вольготно. Если будем мешать, применим прессинг, окажем борьбу на каждом участке поля, то однозначно усложним игру сопернику. С другой стороны, французам нужно побеждать в оставшихся играх. Нам совсем не сыграло на руку то, что датчане переиграли Францию. Если Дания одержит победу над Исландией, то сегодняшний наш матч с французами становится битвой за вторую путёвку в плей-офф.



Является ли матч с Францией за первое место в группе? Это игра за выход из группы, потому что на первое место также претендует Дания. Будет очень трудно, если проиграем французам», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Агаевым.