Дефо: Кейну нужно уйти из «Тоттенхэма», если он хочет выигрывать трофеи

Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Джермейн Дефо высказался по поводу возможного ухода Гарри Кейна из лондонского клуба.
«Если бы у меня спросили несколько лет назад, я бы ответил, что Кейн должен остаться в «Тоттенхэме», ведь он — легенда клуба.
Но потом я отступил от этой позиции. Поиграв за другой большой клуб, «Рейнджерс», я увидел другой менталитет, столкнулся с новыми стандартами и требованиями.
Вы должны побеждать и завоёвывать трофеи, всего остального недостаточно. Когда вы действительно достигнете этого, то почувствуете ни с чем несравнимое ощущение. Это просто «вау»! Я бы хотел испытать подобное ранее в своей карьере.
Если Гарри Кейн хочет этого, если он хочет выигрывать трофеи, то должен уйти. Не думаю, что ему будет легко это сделать. Вероятно, он хочет стать лучшим бомбардиром в истории клуба и посмотреть, к чему это приведёт.
Надеюсь, он сможет выиграть несколько трофеев, но, если он действительно жаждет медалей, ему нужно уходить», — приводит слова Дефо talkSPORT.
- 28 марта 2021
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