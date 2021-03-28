Испания вырвала победу у Грузии, Кварацхелия забил гол

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Грузии проиграла сборной Испании. Встреча проходила на стадионе «Динамо-Арена — Борис Пайчадзе» в Тбилиси (Грузия) и завершилась со счётом 1:2.

Полузащитник «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия открыл счёт в матче. На 44-й минуте Хвича получил мяч в штрафной после паса Китеишвили и вколотил его в нижний правый угол. На 56-й минуте Ферран Торрес сравнял счёт, забив гол после флангового навеса Жорди Альбы. На 93-й минуте Даниэль Ольмо забил победный гол сумасшедшим ударом из-за пределов штрафной.



Обслуживала встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Раду Петреску. Ассистенты — Адриан Раду Гингуляк и Мирчя Григориу. Резервный рефери — Марчел Бырсан.

Испания набрала четыре очка и занимает первое место в таблице группы B. Грузия (0) находится на пятом месте.

Грузия и Испания находятся в группе В отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, где их соперниками являются Швеция, Греция и Косово.



В эту международную паузу сборная Испании также сыграет с Косово, а Грузия проведёт встречу с Грецией.