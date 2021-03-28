Испания вырвала победу у Грузии, Кварацхелия забил гол

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Грузии проиграла сборной Испании. Встреча проходила на стадионе «Динамо-Арена — Борис Пайчадзе» в Тбилиси (Грузия) и завершилась со счётом 1:2.
Полузащитник «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия открыл счёт в матче. На 44-й минуте Хвича получил мяч в штрафной после паса Китеишвили и вколотил его в нижний правый угол. На 56-й минуте Ферран Торрес сравнял счёт, забив гол после флангового навеса Жорди Альбы. На 93-й минуте Даниэль Ольмо забил победный гол сумасшедшим ударом из-за пределов штрафной.
Обслуживала встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Раду Петреску. Ассистенты — Адриан Раду Гингуляк и Мирчя Григориу. Резервный рефери — Марчел Бырсан.
Испания набрала четыре очка и занимает первое место в таблице группы B. Грузия (0) находится на пятом месте.
Грузия и Испания находятся в группе В отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, где их соперниками являются Швеция, Греция и Косово.
В эту международную паузу сборная Испании также сыграет с Косово, а Грузия проведёт встречу с Грецией.
- 28 марта 2021
-
20:53
-
20:51
-
20:49
-
20:47
-
20:40
-
20:26
-
19:59
-
19:54
-
19:44
-
19:43
-
19:15
-
19:15
-
19:05
-
18:59
-
18:58
-
18:48
-
18:20
-
18:20
-
18:05
-
17:58
-
17:56
-
17:49
-
17:31
-
17:27
-
17:26
-
17:08
-
16:54
-
16:53
-
16:37
-
16:15
-
16:04
-
16:00
-
15:55
-
15:54
-
15:31