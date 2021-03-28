Англия обыграла Албанию на отборе ЧМ-2022. У Кейна — гол и результативная передача

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира — 2022 сборная Албании принимала на своём поле национальную команду Англии. Встреча проходила на стадионе «Арена Комбетаре» (Тирана, Албания) и завершилась со счётом 0:2. Матч обслуживала бригада арбитров из Израиля.

Сборная Англии владела существенным игровым преимуществом на протяжении всего матча. Счёт был открыт на 38-й минуте, гол забил Гарри Кейн, ассистировал ему Люк Шоу. Преимущество «трёх львов» на 63-й минуте удвоил Мэйсон Маунт, результативную передачу на свой счёт записал Кейн. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу команды с Туманного Альбиона.

Албания и Англия находятся в группе I отборочного турнира ЧМ-2022, где их соперниками являются Польша, Венгрия, Андорра и Сан-Марино. Англия, набрав шесть очков, занимает первое место в таблице квартета. Албания (3) — на втором месте.