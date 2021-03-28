«Ювентус» и «Бавария» могут обменяться полузащитниками
Мюнхенская «Бавария» и туринский «Ювентус» могут обменяться полузащитниками, сообщает Tuttosport.
«Бавария» заинтересована в услугах хавбека «Ювентуса» Родриго Бентанкура и попробует подписать его ближайшим летом. В обратном направлении может отправиться Леон Горецка.
«Старая синьора» готова отпустить Бентанкура, так как хочет обновить свою линию полузащиты. «Бавария» не горит желанием расставаться с Горецкой, но решающее слово остаётся за самим футболистом.
В сезоне-2020/2021 Бентанкур провёл за «Ювентус» 34 матча и отдал 3 голевые передачи. Горецка провёл в составе «Баварии» 27 матчей, забил 7 голов и отдал 9 результативных пасов.
Transfermarkt оценивает стоимость Бентанкура в € 40 млн, а ценник Горецки — в € 70 млн.
«Бавария» намерена продлить контракт с Леоном Горецкой
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