«Ювентус» и «Бавария» могут обменяться полузащитниками

Мюнхенская «Бавария» и туринский «Ювентус» могут обменяться полузащитниками, сообщает Tuttosport.

«Бавария» заинтересована в услугах хавбека «Ювентуса» Родриго Бентанкура и попробует подписать его ближайшим летом. В обратном направлении может отправиться Леон Горецка.

«Старая синьора» готова отпустить Бентанкура, так как хочет обновить свою линию полузащиты. «Бавария» не горит желанием расставаться с Горецкой, но решающее слово остаётся за самим футболистом.

В сезоне-2020/2021 Бентанкур провёл за «Ювентус» 34 матча и отдал 3 голевые передачи. Горецка провёл в составе «Баварии» 27 матчей, забил 7 голов и отдал 9 результативных пасов.

Transfermarkt оценивает стоимость Бентанкура в € 40 млн, а ценник Горецки — в € 70 млн.