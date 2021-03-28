«Бавария» намерена продлить контракт с Леоном Горецкой

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Леон Горецка может продлить контракт с мюнхенским клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, руководство немецкого клуба работает над продлением соглашения с 26-летним футболистом. Действующий контракт полузащитника с «Баварией» рассчитан до лета 2022 года. Отмечается также, что мюнхенский клуб не станет заключать полноценный контракт с полузащитником Дугласом Костой, который выступает за «Баварию» на правах аренды. Бразильский игрок вернётся в «Ювентус».



Горецка перешёл в «Баварию» из «Шальке» в 2018 году. В нынешнем сезоне немецкий хавбек принял участие в 20 матчах чемпионата Германии, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

«Бавария» близка к покупке лучшего бомбардира «Шальке»