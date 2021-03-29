«Милан» не будет выкупать Далота у «Манчестер Юнайтед»

«Милан» вернёт выступающего в аренде 22-летнего португальского защитника Диогу Далота в «Манчестер Юнайтед». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, «россонери» не будут выкупать футболиста из-за высокой цены (€ 20 млн). Отмечается, что у итальянского клуба другие трансферные приоритеты. Портал transfermarkt оценивает игрока в € 10 млн.

В нынешнем сезоне в Серии А Далот провёл за «Милан» 12 матчей (8 – в стартовом составе), забил один гол и заработал четыре жёлтые карточки. После 28 туров «Милан» с 59 очками располагается на втором месте в турнирной таблице, находясь в шести очках от лидера чемпионата – «Интера». До «Милана» и «МЮ» португальский защитник выступал за «Порту».