Источник: Алаба подпишет с «Реалом» 4-летний контракт

Австрийский защитник «Баварии» Давид Алаба подпишет летом контракт с мадридским «Реалом». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 28-летний футболист достиг устного соглашения с мадридским клубом о контракте в € 12 млн до 2025 года. Игрок покинет «Баварию» летом 2021 года в качестве свободного агента.

В нынешнем сезоне Алаба провёл за «Баварию» 35 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что футболист и его представители получат большой подписной бонус в случае подписания контракта с мадридским «Реалом». Агент Пини Захави, отец футболиста Джордж Алаба и сам футболист получат € 20 млн, если Давид станет игроком «сливочных». При этом Алаба будет получать € 10 млн в год.