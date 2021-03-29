Алекс Фергюсон поделился самым приятным воспоминанием о времени работы в «МЮ»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон рассказал о самом приятном воспоминания о периоде работы с «красными дьяволами». По словам знаменитого шотландского специалиста, больше всего ему запомнилось завоевание первого титула «МЮ» в Премьер-лиге в 1993 году.
«О, этот день, когда мы выиграли Премьер-лигу в первый раз. Боже мой! Я не мог выйти с парковки. Там были тысячи людей. Мне нужно было сфотографироваться с трофеем, и я пришёл к трём часам. Там было очень много людей, я не мог выйти из машины, меня просто окружили. Это было невероятно!
Тогда мы смогли принести удовлетворение и облегчение людям, которые ждали титула 26 лет. Эти болельщики страдали 26 лет, и в тот день они показали всю свою любовь ко мне. В тот день меня могли сделать президентом!" — приводит слова Фергюсона Goal.
Видео тренировки «Манчестер Юнайтед»
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