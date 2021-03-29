Леоненко: если у сборной Украины была недооценка финнов, тогда надо всех в мешок и с моста

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал ничью сборной Украины в матче с Финляндией (1:1).



«Игра сборной Украины называется «Мы атаковали не спеша». А если ты атакуешь не спеша, контролируя мяч, значит надо или исполнять, или ждать ошибки. Если была недооценка, тогда надо всех в мешок и с моста. Какая может быть недооценка на таком уровне, выступая за сборную? Тем более, во Франции играли одни, а здесь уже, по сути, половина команды изменилась. Проблемой для нас было то, что мы не спешили атаковать. Каждый делает по 100 передач, и когда делаешь по 100 касаний, успеваешь всё перекрывать», — сказал Леоненко в программе «Великий Футбол» на украинском телеканале «Футбол 1».

Сборная Украины сыграла вничью с Финляндией на отборе ЧМ-2022