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Леоненко: если у сборной Украины была недооценка финнов, тогда надо всех в мешок и с моста

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Леоненко: если у сборной Украины была недооценка финнов, тогда надо всех в мешок и с моста
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал ничью сборной Украины в матче с Финляндией (1:1).

«Игра сборной Украины называется «Мы атаковали не спеша». А если ты атакуешь не спеша, контролируя мяч, значит надо или исполнять, или ждать ошибки. Если была недооценка, тогда надо всех в мешок и с моста. Какая может быть недооценка на таком уровне, выступая за сборную? Тем более, во Франции играли одни, а здесь уже, по сути, половина команды изменилась. Проблемой для нас было то, что мы не спешили атаковать. Каждый делает по 100 передач, и когда делаешь по 100 касаний, успеваешь всё перекрывать», — сказал Леоненко в программе «Великий Футбол» на украинском телеканале «Футбол 1».

Сборная Украины сыграла вничью с Финляндией на отборе ЧМ-2022
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