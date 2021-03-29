Черчесов рассказал о состоянии Головина, Ионова и Оздоева

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о состоянии здоровья Александра Головина, Алексея Ионова и Магомеда Оздоева.

«Что касается этих трёх футболистов, то все они сегодня были на поле. У нас была тактическая тренировка. Сегодня медицинский штаб даст мне заключения, из которых будем исходить. Что касается Оздоева, то мы его не брали Мальту, оставили с физиотерапевтом, который готовил Магомеда специально. Игрой со Словенией мы довольны, понятно, что бывают нюансы, которые мы проверим на теории. А так, состояние у него хорошее», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата».

Напомним, в первых двух матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года россияне на выезде обыграли Мальту (3:1) и дома – Словению (2:1). В следующем матче квалификации сборная России сыграет с национальной командой Словакии. Встреча пройдёт 30 марта на стадионе «Сити Арена Трнава» в городе Трнава (Словакия). Начало матча — в 21:45 мск.