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В штабе сборной Казахстана вспышка коронавируса. Матч с Украиной — через два дня

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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В штабе сборной Казахстана вспышка коронавируса. Матч с Украиной — через два дня
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

Несколько человек из тренерского штаба сборной Казахстана заразились коронавирусом, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своём телеграм-канале.

По его информации, положительный результат теста на коронавирус выявлен у тренера Сергея Калюбина, который отсутствовал на скамейке запасных в матче со сборной Франции (0:2). Инфекция обнаружена также у администратора национальной команды Максима Шауберта.

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Казахстана проиграла сборной Франции. Встреча проходила на стадионе «Астана-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 0:2.

31 марта в 3-м туре отборочного турнира ЧМ-2022 казахстанской команде предстоит встретиться со сборной Украины.

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