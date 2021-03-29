В штабе сборной Казахстана вспышка коронавируса. Матч с Украиной — через два дня

Несколько человек из тренерского штаба сборной Казахстана заразились коронавирусом, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своём телеграм-канале.

По его информации, положительный результат теста на коронавирус выявлен у тренера Сергея Калюбина, который отсутствовал на скамейке запасных в матче со сборной Франции (0:2). Инфекция обнаружена также у администратора национальной команды Максима Шауберта.

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Казахстана проиграла сборной Франции. Встреча проходила на стадионе «Астана-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 0:2.

31 марта в 3-м туре отборочного турнира ЧМ-2022 казахстанской команде предстоит встретиться со сборной Украины.