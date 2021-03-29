Джермейн Дефо — о своих словах про Гарри Кейна: это не то, что я имел в виду

Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Джермейн Дефо прокомментировал свои высказывания о форварде «шпор» Гарри Кейне. Ранее Дефо сказал: «Если Гарри Кейн хочет выигрывать трофеи, то должен уйти».
«Я бы хотел прояснить ситуацию. Утром я увидел заголовок: «Гарри Кейн должен уйти из «Тоттенхэма». Это не то, что я имел в виду как фанат клуба. Я обожаю «Тоттенхэм», все знают о моём отношении к клубу и болельщикам.
Я имел в виду, что Гарри может захотеть завершить карьеру в статусе лучшего бомбардира клуба и опередить Джимми Гривза. Это было бы невероятным достижением. А также ему хотелось бы выиграть несколько трофеев. Или, возможно, он может захотеть уйти и завоевать трофеи в другом месте. В любом случае решение будет за Гарри.
Я хочу, чтобы меня поняли правильно. Не хочу, чтобы вам показалось, будто я сказал: «Гарри Кейн должен покинуть «Тоттенхэм». Для меня как болельщика «Тоттенхэма» эта фраза не имела бы смысла», — сказал Дефо на видео, опубликованном в его «твиттере».
Дубль Гарри Кейна – в обзоре встречи «Тоттенхэма» с «Кристал Пэлас»
- 29 марта 2021
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