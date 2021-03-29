Рой Кин: Гарри Кейну нужно уходить из «Тоттенхэма». Ему необходимо выигрывать трофеи

Легендарный футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался, что нападающему Гарри Кейну следует покинуть «Тоттенхэм Хотспур» в летнее трансферное окно.



«Если ты топ-игрок, то ты точно хочешь выигрывать важные трофеи. Впереди у «Тоттенхэма» несколько важных месяцев, он сыграет в финале Кубка английской лиги и попробует попасть в топ-4 АПЛ. Но вопрос в том, сможет ли? Попадание в Лигу чемпионов на будущий сезон под большим вопросом.



Повлияет ли это на Кейна? У него действующий контракт со «шпорами», и решающее слово будет за «Тоттенхэмом», но на месте Кейна стоило бы сменить команду, чтобы выигрывать действительно значимые турниры. В «Тоттенхэме» этого не произойдёт», – заявил Кин.



Контракт Кейна со «шпорами» действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего англичанина в € 120 млн.



В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Гарри Кейн провёл 27 матчей, забил 17 голов и отдал 13 результативных передач. «Тоттенхэм» в 29 матчах набрал 48 очков и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от идущего на четвёртом месте «Челси» на три очка.

Дефо: Кейну нужно уйти из «Тоттенхэма», если он хочет выигрывать трофеи