«Ахмат» объявил о переходе Аблайе Мбенге в минское «Динамо»
Грозненский «Ахмат» сообщил о переходе нападающего Аблайе Мбенге в минское «Динамо» на правах аренды.
28-летний футболист будет выступать за белорусскую команду до конца этого года. «Желаем удачи Аблайе!» — говорится в сообщении грозненцев в «Инстаграме».
В последний раз Мбенге выходил на поле в составе «Ахмата» в июле прошлого года. В августе он самовольно покинул расположение команды, не уведомив руководство клуба. Впоследствии грозненцы подали претензию в палату по разрешению споров ФИФА с целью добиться применения к игроку финансовых и спортивных санкций.
Мбенге защищает цвета «Ахмата» с 2015 года. В прошлом сезоне форвард провёл 16 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
«Он извинился». В «Ахмате» рассказали о ситуации с Мбенге, самовольно покинувшем клуб
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