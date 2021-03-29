Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ахмат» объявил о переходе Аблайе Мбенге в минское «Динамо»

«Ахмат» объявил о переходе Аблайе Мбенге в минское «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Грозненский «Ахмат» сообщил о переходе нападающего Аблайе Мбенге в минское «Динамо» на правах аренды.

28-летний футболист будет выступать за белорусскую команду до конца этого года. «Желаем удачи Аблайе!» — говорится в сообщении грозненцев в «Инстаграме».

В последний раз Мбенге выходил на поле в составе «Ахмата» в июле прошлого года. В августе он самовольно покинул расположение команды, не уведомив руководство клуба. Впоследствии грозненцы подали претензию в палату по разрешению споров ФИФА с целью добиться применения к игроку финансовых и спортивных санкций.

Мбенге защищает цвета «Ахмата» с 2015 года. В прошлом сезоне форвард провёл 16 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

«Он извинился». В «Ахмате» рассказали о ситуации с Мбенге, самовольно покинувшем клуб
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021