Судейская комиссия РФС одобрила решение не засчитать гол «Зенита» в ворота ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза разобрала спорные эпизоды в матчах 23-го тура Российской Премьер-Лиги.



После матча ЦСКА — «Зенит» хозяева обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в эпизоде с назначением пенальти на 41-й минуте встречи. Гости в свою очередь попросили оценить работу судьи в эпизоде с незасчитанным голом в ворота армейцев на 82-й минуте.



«Судья правильно назначил 11-метровый удар. Решение ЭСК мотивировано тем, что рука защитника ЦСКА отставлена в сторону, увеличивая площадь тела, и совершает движение к мячу.



Судья правильно не засчитал гол в ворота ЦСКА на 82-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что имеющиеся в наличии телевизионные ракурсы, а также позиция вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в игровом эпизоде не позволяют сделать вывод об ошибке арбитра, продолжившего игру. В частности, гол считается забитым, если «мяч полностью пересёк линию ворот между стойками и под перекладиной, при условии, что перед этим команда, забившая гол, не нарушила правила игры», при этом проекция мяча не может частично находиться над линией ворот. Поскольку ни судья, ни VAR не обладали доказательством пересечения мячом линии ворот ЦСКА, решение о продолжении игры и невмешательстве VAR в данный эпизод следует признать верным», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.

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