«Из-за своей скуки Казарцев просто прибил «Краснодар». Разбор судейства 23-го тура РПЛ

В матчах 23-го тура РПЛ хватало спорных судейских решений. После матча «Ротора» и «Ростова» ошибку в пользу своей команды признал главный тренер ростовчан Валерий Карпин. Также на судей жаловался главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, в матче «Спартака» вопросы по пенальти появились у болельщиков красно-белых, а в центральной игре тура между ЦСКА и «Зенитом» было два пенальти и удаление «армейца» Ильзата Ахметова. Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, разобрал все спорные решения судей в 23-м туре.
Слово Федотову:
«Ахмат» – «Арсенал» 2:0
Хорошая работа Лапочкина, ничего криминального я не увидел. Было понятно, что «Арсенал», скорее всего, проиграет – все эмоции они оставили в матче с ЦСКА. Оценка у Лапочкина — 8,4.
«Ротор» – «Ростов» 0:4
Первый гол «Ростова» «Ротору» засчитывать было нельзя. Это игра рукой в нападении. Всё происходило в штрафной площади, после руки был незамедлительно забит гол, его нельзя было засчитывать. Допускаю, что «Ростову» отдают долги – все читают прессу, все понимают, что Сиденков ошибся в прошлом матче, что «Ростов» получил -3 очка. Волну «Ростова» сложно не заметить, судьи не дураки и понимают это. Мне, конечно, не хочется верить, что Левников туда полез.
Что касается гола Гогуа, то он отменён верно. А когда ужасные повторы, то надо верить арбитру. 11-метровый «Ротору» за фол Гогуа был назначен чисто, Гогуа не успел и сыграл в ногу футболисту «Ростова», который играл в мяч.
На 88-й минуте игрок «Ростова» врывался в штрафную площадь «Ротора». Игрок хозяев совершил подкат, и сначала я посчитал, что следовало назначить 11-метровый удар. Но на повторе видно, что игрок «Ротор» касается мяча – тот даже начинает крутиться в другую сторону. Мало кто смотрит на то, как идёт мяч. Поэтому тут правильное решение помощника и Левникова, который его поддержал.
Появляются моменты, когда арбитров зовут на VAR, но главный судья оставляет своё решение. Хотя если VAR позвал судью посмотреть момент, то для них это – явная и очевидная ошибка. В таком случае мы снижаем оценку на один балл – это двойная ошибка.
Левников обязан был отменить первый гол «Ростова», после касание руки Осипенко незамедлительно создалась ситуация, после которой забили гол. Но Левников держал в голове, что, когда его зовут смотреть повтор момента (а это был уже второй эпизод в матче) – это второй раз минус 0,5. И в этот момент у судей появляется гордыня, ему обидно, что его решение посчитали ошибкой. И тогда Левников принимает решение послать всех, показав, что прав именно он. Так что вот так судьи могут манипулировать VAR. Я знаю характер и амбиции Левникова, он максималист, который хочет чемпионат мира судить. А тут его позвали в начале игры, потом ещё раз – и гордость взяла своё. Оценка у Левникова — 6,9.
ЦСКА – «Зенит» 2:3
Судьи действуют по тем методикам, которые им назвали. Они не разбираются, как играл футболист. Для меня попадание мяча в руку Фернандеса – не 11-метровый удар. Фернандес ничего не делал – прыгал, отворачивался, всем видом показывал, что не играет рукой. А рука шла по инерции, в неё мяч и попал. Да, по нынешним правилам они скажут, что это рикошет, что всё по правилам. К сожалению, по нынешним правилам это нарушение. Хотя Фернандес даже не понимал, куда у него шла рука! Фернандес спасал ворота, стелился в подкате, спасая ворота. Но это проблема правил, а не Кукуляка. Им показали похожие моменты, сказали – у нас всё одинаково.
Есть факт спасения – когда игрок закрывает зону удара. Это так и называется – «спасение», это не считается нарушением. Нам всегда объясняли, если идёт удар по воротам и игрок прыгает, блокируя мяч, а тот попадает в руку, то надо считать, что это спасение.
По красной Ахметову у меня нет вопросов – это серьёзное нарушение правил. Шипы – как оружие, прямая нога, попал в икроножную. Это чистая красная карточка.
Пересёк ли мяч линию ворот ЦСКА на 82-й минуте после удара Сантоса? Для меня это гол, видно мяч за линией. Но многие потом будут говорить про проекцию мяча. Что касается 11-метрового в ворота «Зенита», то Сутормин наступал на ногу Бохинену – это нарушение правил. Но тут надо было показать жёлтую. 11-метровый назначен по делу.
По моему впечатлению, Кукуляк справился хорошо. Я бы не стал докапываться по мелочам, где вмешивался VAR. А так отработал на 5+. Да, оценка у него 7,2, но я не отказываюсь от слов, что для судьи это была хорошая игра. Я бы не стал посыпать пеплом его голову, общая картинка была хорошей.
«Уфа» – «Локомотив» 0:1
На 16-й минуте был непоказ жёлтой карточки за наступание игроку «Локомотиву». 38-я минута – Йокич ударил 88-го номера гостей локтем в голову, Васильев почему-то не назначил 11-метровый, а VAR не вмешался. Следовало назначить пенальти в ворота «Уфы». Также как и на 43-й минуте за фол по неосторожности – попытка в мяч была, но в ногу игрок «Уфы» попал – это тоже 11-метровый. У Васильева оценка — 6,8.
«Спартак» – «Урал» 5:1
Пенальти на Айртоне был – он владел мячом и врывался с ним в штрафную, его сопровождал Кулаков. После этого Айртон убрал мяч, а Кулаков, пытаясь сыграть в мяч, попал по ноге Айртону. Это чистый 11-метровый удар. А Соболеву следовало показать жёлтую на 11-й минуте, он рукой в борьбе попал по голове игроку под 13-м номером.
Что касается пенальти в ворота «Спартака», то с чего судьи взяли, что это вообще пенальти? Движение руки тут нет. Теперь любая рука в штрафной – это 11-метровый удар, для судей уже не существует понятий разрешённая или неразрешенная часть. Видимо, получили установку – назначать пенальти за любую отставленную в сторону руки в штрафной, тем более, если есть движение. Но тут и движения руки не было. Я не вижу для назначения 11-метрового ничего, игрок «Спартака» пытался головой сыграть в мяч. Как ему прыгать, руку отрезать? Где Москалёв увидел нарушение? Реагировал на выставленную руку игрока «Спартака»?
11-метровый на Промесе назначен правильно, был срыв перспективной атаки. Это телевизионный момент – короткое подбивание, которое очень сложно увидеть. Мешков его в этом моменте вытащил. Оценка — 7,3.
«Краснодар» – «Динамо» 2:3
Обе жёлтые карточки Кайо показаны правильно. В целом был неплохой матч: арбитр давал хорошие карточки, всё было нормально, но я не могу объяснить решение Казарцева засчитать третий гол «Динамо». Третий гол «Динамо» забит не по правилам. Тюкавин шёл в игрока и выставлял локоть, даже не пытался сыграть в мяч, а просто его толкнул.
У меня ощущение, что Казарцеву иногда становится скучно. Он провёл хорошие две игры, потом хорошо две игры на VAR, и тут он решил усилить впечатление – начать заниматься непонятно чем. Игрока, который выпрыгивает вверх в борьбе за мяч, толкать нельзя. Почему-то говорят про допуск единоборств, но такого допуска нет. Казарцев просто всех дурит, а судит очень посредственно. Судье стало скучно, и он решил выдумать гол. Турбин правильно подсказал, что Тюкавин фолил в атаке, но Казарцев решил напомнить о себе. У него даже на майке написана его фамилия, хотя у нас никто из арбитров так не пишет! А из-за своей скуки он просто прибил «Краснодар».
Вопрос – почему он до сих пор судит, кто его лоббирует? Не может же так быть, чтобы все его ошибки оставались настолько незамеченными. Уверен, этот человечек кому-то нужен.
«Рубин» – «Химки» 1:3
К Матюнину есть вопросы по жёлтым карточкам. На Хвиче надо было назначать штрафной удар, неправильная жёлтая Зотову. Что касается 11-метрового удара в ворота «Рубина», то тут всё верно – Деспотович выставил руку, причём специально, думая, что руку не заметят, а мяч в неё попал – VAR в лице Безбородова правильно вмешался.
Что касается момента на 44-й минуте в штрафной «Химок», про который говорил Слуцкий, то там мало амплитуды, оба смотрели на мяч и выставили руку. Игрок «Рубина» поджимал ноги, но для пенальти это маловато.
Оценка у Матюнина — 7,7.
«Сочи» – «Тамбов» 5:0
Игра получилось ни о чем, можно отметить только неправильный показ жёлтой на Заболотном. Оценка у Любимова — 8,3.
Три главных вопроса судьям:
– Было два момента, когда судьи пошли против VAR. Считают ли арбитры свои оценки в момент, когда их зовут смотреть повтор?
– Какой допуск единоборств допускают судьи и является ли фол Тюкавина при третьем голе допуском единоборств?
– Одинаково ли было трактование единоборств в 23-м туре?
- 20 марта 2021
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