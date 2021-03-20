«Из-за своей скуки Казарцев просто прибил «Краснодар». Разбор судейства 23-го тура РПЛ

В матчах 23-го тура РПЛ хватало спорных судейских решений. После матча «Ротора» и «Ростова» ошибку в пользу своей команды признал главный тренер ростовчан Валерий Карпин. Также на судей жаловался главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, в матче «Спартака» вопросы по пенальти появились у болельщиков красно-белых, а в центральной игре тура между ЦСКА и «Зенитом» было два пенальти и удаление «армейца» Ильзата Ахметова. Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, разобрал все спорные решения судей в 23-м туре.

Символическая сборная 23-го тура РПЛ. Версия Вадима Евсеева В команде футболисты всех московских клубов, кроме ЦСКА.

Слово Федотову:

«Ахмат» – «Арсенал» 2:0

Хорошая работа Лапочкина, ничего криминального я не увидел. Было понятно, что «Арсенал», скорее всего, проиграет – все эмоции они оставили в матче с ЦСКА. Оценка у Лапочкина — 8,4.

«Ротор» – «Ростов» 0:4

Первый гол «Ростова» «Ротору» засчитывать было нельзя. Это игра рукой в нападении. Всё происходило в штрафной площади, после руки был незамедлительно забит гол, его нельзя было засчитывать. Допускаю, что «Ростову» отдают долги – все читают прессу, все понимают, что Сиденков ошибся в прошлом матче, что «Ростов» получил -3 очка. Волну «Ростова» сложно не заметить, судьи не дураки и понимают это. Мне, конечно, не хочется верить, что Левников туда полез.



Что касается гола Гогуа, то он отменён верно. А когда ужасные повторы, то надо верить арбитру. 11-метровый «Ротору» за фол Гогуа был назначен чисто, Гогуа не успел и сыграл в ногу футболисту «Ростова», который играл в мяч.



На 88-й минуте игрок «Ростова» врывался в штрафную площадь «Ротора». Игрок хозяев совершил подкат, и сначала я посчитал, что следовало назначить 11-метровый удар. Но на повторе видно, что игрок «Ротор» касается мяча – тот даже начинает крутиться в другую сторону. Мало кто смотрит на то, как идёт мяч. Поэтому тут правильное решение помощника и Левникова, который его поддержал.

Судьи возвращают долги «Ростову»? Карпину не нужны такие подарки! Очень спорный первый гол «Ростова» «Ротору». Разбираем судейство матча.

Появляются моменты, когда арбитров зовут на VAR, но главный судья оставляет своё решение. Хотя если VAR позвал судью посмотреть момент, то для них это – явная и очевидная ошибка. В таком случае мы снижаем оценку на один балл – это двойная ошибка.



Левников обязан был отменить первый гол «Ростова», после касание руки Осипенко незамедлительно создалась ситуация, после которой забили гол. Но Левников держал в голове, что, когда его зовут смотреть повтор момента (а это был уже второй эпизод в матче) – это второй раз минус 0,5. И в этот момент у судей появляется гордыня, ему обидно, что его решение посчитали ошибкой. И тогда Левников принимает решение послать всех, показав, что прав именно он. Так что вот так судьи могут манипулировать VAR. Я знаю характер и амбиции Левникова, он максималист, который хочет чемпионат мира судить. А тут его позвали в начале игры, потом ещё раз – и гордость взяла своё. Оценка у Левникова — 6,9.

ЦСКА – «Зенит» 2:3

Судьи действуют по тем методикам, которые им назвали. Они не разбираются, как играл футболист. Для меня попадание мяча в руку Фернандеса – не 11-метровый удар. Фернандес ничего не делал – прыгал, отворачивался, всем видом показывал, что не играет рукой. А рука шла по инерции, в неё мяч и попал. Да, по нынешним правилам они скажут, что это рикошет, что всё по правилам. К сожалению, по нынешним правилам это нарушение. Хотя Фернандес даже не понимал, куда у него шла рука! Фернандес спасал ворота, стелился в подкате, спасая ворота. Но это проблема правил, а не Кукуляка. Им показали похожие моменты, сказали – у нас всё одинаково.

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Есть факт спасения – когда игрок закрывает зону удара. Это так и называется – «спасение», это не считается нарушением. Нам всегда объясняли, если идёт удар по воротам и игрок прыгает, блокируя мяч, а тот попадает в руку, то надо считать, что это спасение.



По красной Ахметову у меня нет вопросов – это серьёзное нарушение правил. Шипы – как оружие, прямая нога, попал в икроножную. Это чистая красная карточка.



Пересёк ли мяч линию ворот ЦСКА на 82-й минуте после удара Сантоса? Для меня это гол, видно мяч за линией. Но многие потом будут говорить про проекцию мяча. Что касается 11-метрового в ворота «Зенита», то Сутормин наступал на ногу Бохинену – это нарушение правил. Но тут надо было показать жёлтую. 11-метровый назначен по делу.

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По моему впечатлению, Кукуляк справился хорошо. Я бы не стал докапываться по мелочам, где вмешивался VAR. А так отработал на 5+. Да, оценка у него 7,2, но я не отказываюсь от слов, что для судьи это была хорошая игра. Я бы не стал посыпать пеплом его голову, общая картинка была хорошей.

«Уфа» – «Локомотив» 0:1

На 16-й минуте был непоказ жёлтой карточки за наступание игроку «Локомотиву». 38-я минута – Йокич ударил 88-го номера гостей локтем в голову, Васильев почему-то не назначил 11-метровый, а VAR не вмешался. Следовало назначить пенальти в ворота «Уфы». Также как и на 43-й минуте за фол по неосторожности – попытка в мяч была, но в ногу игрок «Уфы» попал – это тоже 11-метровый. У Васильева оценка — 6,8.

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«Спартак» – «Урал» 5:1

Пенальти на Айртоне был – он владел мячом и врывался с ним в штрафную, его сопровождал Кулаков. После этого Айртон убрал мяч, а Кулаков, пытаясь сыграть в мяч, попал по ноге Айртону. Это чистый 11-метровый удар. А Соболеву следовало показать жёлтую на 11-й минуте, он рукой в борьбе попал по голове игроку под 13-м номером.



Что касается пенальти в ворота «Спартака», то с чего судьи взяли, что это вообще пенальти? Движение руки тут нет. Теперь любая рука в штрафной – это 11-метровый удар, для судей уже не существует понятий разрешённая или неразрешенная часть. Видимо, получили установку – назначать пенальти за любую отставленную в сторону руки в штрафной, тем более, если есть движение. Но тут и движения руки не было. Я не вижу для назначения 11-метрового ничего, игрок «Спартака» пытался головой сыграть в мяч. Как ему прыгать, руку отрезать? Где Москалёв увидел нарушение? Реагировал на выставленную руку игрока «Спартака»?

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11-метровый на Промесе назначен правильно, был срыв перспективной атаки. Это телевизионный момент – короткое подбивание, которое очень сложно увидеть. Мешков его в этом моменте вытащил. Оценка — 7,3.

«Краснодар» – «Динамо» 2:3

Обе жёлтые карточки Кайо показаны правильно. В целом был неплохой матч: арбитр давал хорошие карточки, всё было нормально, но я не могу объяснить решение Казарцева засчитать третий гол «Динамо». Третий гол «Динамо» забит не по правилам. Тюкавин шёл в игрока и выставлял локоть, даже не пытался сыграть в мяч, а просто его толкнул.



У меня ощущение, что Казарцеву иногда становится скучно. Он провёл хорошие две игры, потом хорошо две игры на VAR, и тут он решил усилить впечатление – начать заниматься непонятно чем. Игрока, который выпрыгивает вверх в борьбе за мяч, толкать нельзя. Почему-то говорят про допуск единоборств, но такого допуска нет. Казарцев просто всех дурит, а судит очень посредственно. Судье стало скучно, и он решил выдумать гол. Турбин правильно подсказал, что Тюкавин фолил в атаке, но Казарцев решил напомнить о себе. У него даже на майке написана его фамилия, хотя у нас никто из арбитров так не пишет! А из-за своей скуки он просто прибил «Краснодар».

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Вопрос – почему он до сих пор судит, кто его лоббирует? Не может же так быть, чтобы все его ошибки оставались настолько незамеченными. Уверен, этот человечек кому-то нужен.

«Рубин» – «Химки» 1:3

К Матюнину есть вопросы по жёлтым карточкам. На Хвиче надо было назначать штрафной удар, неправильная жёлтая Зотову. Что касается 11-метрового удара в ворота «Рубина», то тут всё верно – Деспотович выставил руку, причём специально, думая, что руку не заметят, а мяч в неё попал – VAR в лице Безбородова правильно вмешался.



Что касается момента на 44-й минуте в штрафной «Химок», про который говорил Слуцкий, то там мало амплитуды, оба смотрели на мяч и выставили руку. Игрок «Рубина» поджимал ноги, но для пенальти это маловато.



Оценка у Матюнина — 7,7.

«Сочи» – «Тамбов» 5:0

Игра получилось ни о чем, можно отметить только неправильный показ жёлтой на Заболотном. Оценка у Любимова — 8,3.



Три главных вопроса судьям:



– Было два момента, когда судьи пошли против VAR. Считают ли арбитры свои оценки в момент, когда их зовут смотреть повтор?

– Какой допуск единоборств допускают судьи и является ли фол Тюкавина при третьем голе допуском единоборств?

– Одинаково ли было трактование единоборств в 23-м туре?