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Рубен Невеш: Роналду не извинился и не должен был этого делать. Он — образцовый капитан

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Рубен Невеш: Роналду не извинился и не должен был этого делать. Он — образцовый капитан
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0
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Полузащитник «Вулверхэмптон Уондерерс» и сборной Португалии Рубен Невеш высказался о скандальном эпизоде с участием нападающего Криштиану Роналду в отборочном матче чемпионата мира — 2022 с Сербией (2:2).

«Он не извинялся и не должен был этого делать. Криштиану — это образцовый капитан для всех нас. В тот момент мы все чувствовали то же разочарование, что и он. Это был сложный эпизод для каждого из нас.

Мы очень хорошо знаем Роналду и понимаем, как много он может дать нам», — приводит слова Невеша португальское издание Record .

В компенсированное ко второму тайму время Криштиану Роналду пробил из пределов штрафной, и один из защитников сборной Сербии ногой вытащил мяч из ворот. Португальцы сигнализировали судье, что мяч пересёк линию ворот, однако рефери гол не засчитал (в матче не работала система определения взятия ворот, а также не использовался VAR). За возмущение решением арбитра Роналду получил жёлтую карточку. После этого португальский форвард бросил капитанскую повязку на поле.

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