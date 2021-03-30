«Арсенал» нацелился на форварда «Фиорентины»

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. В услугах 21-летнего хорвата заинтересован лондонский «Арсенал», сообщает Calciomercato.
«Канониры» видят во Влаховиче потенциальную замену для Александра Ляказетта или Пьера-Эмерика Обамеянга, один из которых может покинуть команду ближайшим летом. На подписание Душана также претендуют римская «Рома», мадридский «Атлетико» и «РБ Лейпциг». Однако фаворитом в борьбе за хорвата считается именно «Арсенал».
В сезоне-2020/2021 Влахович провёл в составе «Фиорентины» 30 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 25 млн. Действующий контракт Душана с «фиалками» рассчитан до лета 2023 года.
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