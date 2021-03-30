«Ювентус» и «Интер» готовы подписать контракт с Серхио Агуэро
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Football Italia.
По данным источника, в услугах аргентинца заинтересованы «Ювентус» и «Интер».
Напомним, ранее Агуэро объявил, что покинет «Манчестер Сити» по окончании текущего сезона.
Серхио Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 40 млн. Его контракт с «горожанами» истекает 30 июня 2021 года. Аргентинец в нынешнем сезоне чемпионата Англии принял участие в восьми матчах и забил один гол.
В составе «горожан» он четырежды выиграл чемпионат Англии, пять раз брал Кубок лиги, три раза побеждал в Суперкубке страны, а также взял Кубок Англии в сезоне-2018/2019.
«Манчестер Сити» установит статую Серхио Агуэро рядом со стадионом «Этихад»
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