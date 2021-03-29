«Манчестер Сити» установит статую Серхио Агуэро рядом со стадионом «Этихад»

Председателя совета директоров «Манчестер Сити» Халдун Аль-Мубарак прокомментировал новость о том, что нападающий «горожан» Серхио Агуэро покинет клуб по окончании нынешнего сезона.
«Вклад Серхио Агуэро в «Манчестер Сити» за последние 10 лет нельзя переоценить. Его легендарность будет неизгладимо запечатлена в памяти каждого, кто любит наш клуб, а может быть, даже и в памяти тех, кто просто любит футбол.
Сейчас ещё не время для прощальных слов и речей. Нам ещё многое предстоит сделать за оставшееся время работы с Серхио, и мы с нетерпением ожидаем его вклада в решение стоящих перед нами задач.
А пока мне доставляет огромное удовольствие сообщить, что мы поручим скульптору создать статую Серхио Агуэро, которая будет стоять у нашего стадиона «Этихад» рядом с теми, что уже строятся для Венсана Компани и Давида Сильвы. Мы с нетерпением ждём возможности достойно попрощаться с Серхио в конце этого сезона», — приводит слова Мубарака официальный сайт «Ман Сити».
Серхио Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 40 млн. Его контракт с «горожанами» истекает 30 июня 2021 года. Аргентинец в нынешнем сезоне чемпионата Англии принял участие в восьми матчах и забил один гол.
В составе «горожан» он четырежды выиграл чемпионат Англии, пять раз брал Кубок лиги, три раза побеждал в Суперкубке страны, а также взял Кубок Англии в сезоне-2018/2019.
- 29 марта 2021
-
23:04
-
22:54
-
22:44
-
22:44
-
22:37
-
22:25
-
22:17
-
22:02
-
21:55
-
21:51
-
21:45
-
21:39
-
21:33
-
21:29
-
21:28
-
21:12
-
20:56
-
20:47
-
20:23
-
20:17
-
20:16
-
20:04
-
20:04
-
19:55
-
19:21
-
19:15
-
18:58
-
18:41
-
18:29
-
18:27
-
18:14
-
18:14
-
18:10
-
18:04
-
17:57