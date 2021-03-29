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«Манчестер Сити» установит статую Серхио Агуэро рядом со стадионом «Этихад»

«Манчестер Сити» установит статую Серхио Агуэро рядом со стадионом «Этихад»
Футбол / Англия 0
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Председателя совета директоров «Манчестер Сити» Халдун Аль-Мубарак прокомментировал новость о том, что нападающий «горожан» Серхио Агуэро покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

«Вклад Серхио Агуэро в «Манчестер Сити» за последние 10 лет нельзя переоценить. Его легендарность будет неизгладимо запечатлена в памяти каждого, кто любит наш клуб, а может быть, даже и в памяти тех, кто просто любит футбол.

Сейчас ещё не время для прощальных слов и речей. Нам ещё многое предстоит сделать за оставшееся время работы с Серхио, и мы с нетерпением ожидаем его вклада в решение стоящих перед нами задач.

А пока мне доставляет огромное удовольствие сообщить, что мы поручим скульптору создать статую Серхио Агуэро, которая будет стоять у нашего стадиона «Этихад» рядом с теми, что уже строятся для Венсана Компани и Давида Сильвы. Мы с нетерпением ждём возможности достойно попрощаться с Серхио в конце этого сезона», — приводит слова Мубарака официальный сайт «Ман Сити».

Серхио Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 40 млн. Его контракт с «горожанами» истекает 30 июня 2021 года. Аргентинец в нынешнем сезоне чемпионата Англии принял участие в восьми матчах и забил один гол.

В составе «горожан» он четырежды выиграл чемпионат Англии, пять раз брал Кубок лиги, три раза побеждал в Суперкубке страны, а также взял Кубок Англии в сезоне-2018/2019.

Серхио Агуэро объявил, что покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона
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