Дракслер: чувствую, что «ПСЖ» готов к «Баварии». Проход «Барселоны» придал нам уверенности

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер высказался о выступлении команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В 1/8 финала парижане прошли «Барселону» (4:1, 1:1), а в 1/4 финала сыграют с «Баварией». Встречи пройдут 7 и 13 апреля.
«Барселона» — отличная команда. Мы победили дома, здорово сыграли в том матче. Тот факт, что мы выбили «Барсу», придало нам уверенности. Впереди ещё много матчей. Мы будем играть на победу в каждом турнире. Постараемся быть готовыми физически и ментально во всех матчах.
Что касается «Баварии», это непростая жеребьёвка, потому что у них одна из лучших команд в мире. В прошлом году они победили нас в финале Лиги чемпионов. Но у нас тоже отличная команда и потрясающие игроки. Думаю, это будет очень равное противостояние. Детали станут решающим фактором. Чувствую, что команда готова к этому противостоянию. Мы отдадимся на сто процентов ради победы», — цитирует Дракслера пресс-служба «ПСЖ».
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