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Защитник «МЮ» Виктор Линделёф покинул расположение сборной Швеции

Защитник «МЮ» Виктор Линделёф покинул расположение сборной Швеции
Футбол / Англия 0

Помощник главного тренера сборной Швеции Петер Веттергрен сообщил, что защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделёф покинул расположение команды «по личным причинам». По словам специалиста, 26-летний футболист не примет участия в товарищеском матче с командой Эстонии, который состоится завтра, 31 марта, сообщает Goal.

Ранее Линделёф сыграл в двух матчах отбора на чемпионат мира 2022 года с Грузией (1:0) и Косово (3:0). Сборная Швеции занимает первое место в группе B.

Линделёф перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2017 года из лиссабонской «Бенфики» за € 35 млн. В турнирной таблице английской Премьер-лиги подопечные Уле-Гуннара Сульшера занимают второе место. 4 апреля «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брайтоном».

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