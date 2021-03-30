Защитник «МЮ» Виктор Линделёф покинул расположение сборной Швеции

Помощник главного тренера сборной Швеции Петер Веттергрен сообщил, что защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделёф покинул расположение команды «по личным причинам». По словам специалиста, 26-летний футболист не примет участия в товарищеском матче с командой Эстонии, который состоится завтра, 31 марта, сообщает Goal.
Ранее Линделёф сыграл в двух матчах отбора на чемпионат мира 2022 года с Грузией (1:0) и Косово (3:0). Сборная Швеции занимает первое место в группе B.
Линделёф перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2017 года из лиссабонской «Бенфики» за € 35 млн. В турнирной таблице английской Премьер-лиги подопечные Уле-Гуннара Сульшера занимают второе место. 4 апреля «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брайтоном».
Как проходят тренировки «Манчестер Юнайтед»
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