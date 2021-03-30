Бакари Санья — о решении «Арсенала» по Салибе: это не наказание

Бывший защитник «Арсенала» Бакари Санья оценил решение клуба отпустить 20-летнего Вильяма Салибу в «Ниццу» на правах аренды.

«Я не удивлён такому развитию событий, ведь он попал в лучшую лигу мира. Хорошо выступать во Франции — это одно, а проявить себя в Премьер-лиге — другое. Но я всё ещё верю в него. Думаю, Салиба хороший футболист, он может адаптироваться в „Арсенале“, потому что я много раз видел, как он играет.

Он хорошо выступает в «Ницце». Пожалуй, Салиба — лучший игрок команды. В таком возрасте нужно играть. У него большой потенциал, во Франции об этом знают. Решение клуба отправить его в аренду — это не так уж плохо, это не наказание. Лучше он будет играть в аренде, чем сидеть на скамейке запасных или вообще не попадать в состав», — цитирует Санья Goal.

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